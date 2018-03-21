Крушение Boeing над Донбассом: Россия сделала дерзкий выпад в адрес США

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США обвинили Россию в крушении малазийского лайнера Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом еще до того, как самолет упал.

Об этом на брифинге для аккредитованных в РФ послов сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает УНИАН. Он назвал обвинения РФ со стороны Запада бессмысленными, ведь их "слышали много раз" и это уже "совершенно не волнует".

"Обвинили Россию до того, как Boeing упал. Это доподлинно подтверждено", - сказал Ермаков, добавив, что в США есть записи со спутника, на которых четко видно, кто сбил лайнер.

По словам чиновника, расследование дела зашло в тупик, и "все замолчали", а Россию специально "не пригласили расследовать это преступление".

Примечательно, что на брифинге также шла речь об отравлении российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Ермаков заявил, что РФ не виновата в инциденте и обвинил Великобританию в совершении нападения на российских граждан, назвав это террористическим актом.

Украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook, комментируя данный брифинг, подчеркнул, что подобными высказываниями "Россия сама ставит знак равенства между МН17 и отравлением Скрипалей".

"В первом случае, собраны доказательства, что ЗРК "Бук" попал с территории РФ, тем самым став одним из эпизодов доказательств российского вторжения в Украину. Если в первом случае нагло врут не моргая, то почему бы им не делать это снова", - написал Цимбалюк.

Как писал "Обозреватель", ранее в сети были опубликованы новые доказательства причастности России к крушению Boeing над Донбассом.