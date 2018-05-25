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Крушение Boeing на Донбассе: появилась информация о судьбе перевозивших "Бук"

201.4тЧитать новость на украинском

В Министерстве обороны России заявили, что те, кто перевозил зенитно-ракетный комплекс "Бук" на Донбасс летом 2014, уже давно уволены.

"Были давно уволены с военной службы. Российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил", - заявили в Минобороны РФ, передает РБК.

Отчет международных расследователей Bellingcat о причастности российских офицеров к доставке обозвали основанным "на старом фейке домыслом".

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"Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью "домыслы" расследователей основаны на старом "фейке" с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованном еще 18 июля 2014 года Службой безопасности Украины", – заявили в ведомстве.

В оборонном ведомстве удивились, почему голландские правоохранительные органы "косвенно задействованы в антироссийской истерии".

Как сообщал OBOZREVATEL, международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Было подтверждено, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса. Кроме того, эксперты установили, что "Бук" перевозил офицер Главного управления Генерального штаба Министерства обороны России.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Объекты
расследованиеBellingcat
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Д Алексей
Д Алексей
Совпадение с увольнением! Да аленина?
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