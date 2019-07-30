Крушение Boeing-777 над Донбассом: суд принял решение по командиру "ДНР"

Похищенный СБУ экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "ДНР" Владимир Цемах останется под стражей до 25 августа.

Решение оставить арест в силе принял Киевский апелляционный суд, сообщил "Украинским новостям" председательствующий судья Юрий Слива.

Заседание началось около 15:20. Цемах принимал в нем участие по видеосвязи из следственного изолятора СБУ.

Владимир Цемах соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда. Подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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