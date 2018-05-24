Крушение МН17 на Донбассе: названы главные моменты в отчете следствия

Результаты расследования объединенной следственной группы по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777 не оставляют сомнений, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей на оккупированные территории из России.

Об этом в эфире ObozTV заявил блогер Кирилл Сазонов.

"Важно отметить, что следователи не просто сделали заявление, а показало небольшое кино. Это видеоряд, как из Курска направляется этот "Бук" на оккупированные территории, и как возвращается. Самое смешное, что видео сливали сами россияне. Кто по глупости, а кто за деньги", - отметил он.

Также важным является то, что не все материалы расследования были представлены общественности.

"Еще очень важное, о чем говорил Дмитрий Сторожук (первый заместитель генерального прокурора. – Ред.), что доказательств гораздо больше. Но большое количество доказательств вины российской власти будет передано суду без обнародования. То есть в суде все будет выглядеть гораздо более серьезней. Но окончательную точку поставит суд. На мой взгляд, аргументы следствия достаточно серьезны", - убежден блогер.

При этом Сазонов отметил уверенность следствия и отсутствие веских аргументов у российской стороны.

"Возможно, там есть материалы разведки, в том числе и западных стран, которые вообще будут рассмотрены в закрытом режиме и всего мы не увидим. Но то, что они вышли на пресс-конференцию со 100% уверенностью в доказательствах – это факт. И мы видим, что Россия не защищается, у нее нет защиты кроме заявлений для СМИ каких-то", - констатировал он.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

Также следствие опубликовало доказательства и полный текст отчета.

В свою очередь Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе.

В Миноброны ж России выводы расследования назвали "подделками и фейками" СБУ.