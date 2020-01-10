Крушение самолета МАУ в Иране: Помпео сделал заявление о ракетном ударе

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой, но об этом не стоит с уверенностью заявлять до окончания расследования.
Об этом Помпео сообщил на брифинге журналистам в пятницу, 10 января после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы считаем вероятным, что самолет был сбит иранской ракетой. Необходимо окончательно завершить расследование, прежде чем мы сможем принять финальное решение. Я только что говорил с президентом Зеленским по телефону, говорил со своим канадским коллегой. Они работают, чтобы провести это расследование", – рассказал Помпео.
"Когда мы получим результаты расследования, я уверен, что мы и остальной мир примем соответствующие меры", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Канада, США и Великобритания заявили, что самолет, возможно, был сбит иранской ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия стран Запада не исключается, но пока не является подтвержденной.
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