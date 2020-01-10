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10 января • обновлено в 19:39
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Крушение самолета МАУ в Иране: Помпео сделал заявление о ракетном ударе

2.7т
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Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой, но об этом не стоит с уверенностью заявлять до окончания расследования.

Об этом Помпео сообщил на брифинге журналистам в пятницу, 10 января после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы считаем вероятным, что самолет был сбит иранской ракетой. Необходимо окончательно завершить расследование, прежде чем мы сможем принять финальное решение. Я только что говорил с президентом Зеленским по телефону, говорил со своим канадским коллегой. Они работают, чтобы провести это расследование", – рассказал Помпео.

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"Когда мы получим результаты расследования, я уверен, что мы и остальной мир примем соответствующие меры", – добавил он.

Крушение самолета МАУ в Иране: Помпео сделал заявление о ракетном ударе

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Владимир Зеленский Майк Помпео
Место
США
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Livesey David
Livesey David
Помпео деbил, но об этом не стоит с уверенностью заявлять до конца расследования.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Livesey David, для того, чтобы заявлять, что Помпео дeбил, не нужны никакие расследования - достаточно почитать и послушать, что он наговорил за последнее время. :)
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