Крушение самолета МАУ в Иране: Помпео сделал заявление о ракетном ударе

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой, но об этом не стоит с уверенностью заявлять до окончания расследования.

Об этом Помпео сообщил на брифинге журналистам в пятницу, 10 января после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы считаем вероятным, что самолет был сбит иранской ракетой. Необходимо окончательно завершить расследование, прежде чем мы сможем принять финальное решение. Я только что говорил с президентом Зеленским по телефону, говорил со своим канадским коллегой. Они работают, чтобы провести это расследование", – рассказал Помпео.

"Когда мы получим результаты расследования, я уверен, что мы и остальной мир примем соответствующие меры", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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