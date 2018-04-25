"Обвиняются 200 человек": Сытник анонсировал дела против топ-чиновников

Национальное антикоррупционное бюро планирует открыть производства в отношении ряда народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей.

"На очереди – дела в отношении должностных лиц из ряда министерств и ведомств, народных депутатов, судей, руководителей крупных государственных предприятий", – сказал директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 25 апреля, передает Gazeta.ua.

Кроме того глава Бюро объявил результаты работы ведомства за три года.

"По состоянию на начало марта, по доказательствам, собранным НАБУ и САП, в коррупции обвиняются почти 200 человек, более 160 являются подозреваемыми", – сообщил Сытник.

Как сообщал "Обозреватель", также Сытник рассказали, когда мэр Одессы Геннадий Труханов пойдет под суд.