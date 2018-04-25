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"Обвиняются 200 человек": Сытник анонсировал дела против топ-чиновников

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Национальное антикоррупционное бюро планирует открыть производства в отношении ряда народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей.

"На очереди – дела в отношении должностных лиц из ряда министерств и ведомств, народных депутатов, судей, руководителей крупных государственных предприятий", – сказал директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 25 апреля, передает Gazeta.ua.

Кроме того глава Бюро объявил результаты работы ведомства за три года.

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"По состоянию на начало марта, по доказательствам, собранным НАБУ и САП, в коррупции обвиняются почти 200 человек, более 160 являются подозреваемыми", – сообщил Сытник.

Как сообщал "Обозреватель", также Сытник рассказали, когда мэр Одессы Геннадий Труханов пойдет под суд.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Объект
НАБУ
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