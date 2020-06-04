Крупнейшее водохранилище Крыма оказалось на грани обмеления из-за засухи. Фото

Чернореченское водохранилище, которое снабжает водой временно оккупированный Севастополь, может полностью обмелеть из-за засухи на Крымском полуострове.

Как пишут "Крым. Реалии", гидрологи уже предупредили, что река Черная, питающая это водохранилище, окажется на пороге высыхания уже в июне.

Максимальный объем наполнения Чернореченского – 64,2 миллиона кубических метров воды. Однако из-за небольшого количества осадков осенью 2019 и весной 2020 года в него поступило только 0,267 миллиона кубометров воды.

Обмеление Чернореченского водохранилища "Крым. Реалии"

Чернореченское водохранилище "Крым. Реалии"

Въезд на Чернореченское водохранилище "Крым. Реалии"

Оккупационные "власти" Крыма пытаются убедить местное население в том, водохранилище заполнено наполовину и этого запаса Севастополю якобы хватит до конца лета. Но люди говорят, что не верят в такие обещания. Ведь по наблюдениям севастопольцев, сейчас запас воды составляет около 40% от общего объема водохранилища.

При этом высшее пророссийское "руководство" Крыма в лице Сергея Аксенова уже признало, что на полуострове в 2020 году выпало наименьшее количество осадков за последние 150 лет.

Чернореченское водохранилище "Крым. Реалии"

Чернореченское водохранилище "Крым. Реалии"

Чернореченское водохранилище "Крым. Реалии"

Чернореченское водохранилище "Крым. Реалии"

Территория Чернореченского водохранилища "Крым. Реалии"

Территория Чернореченского водохранилища "Крым. Реалии"

Чернореченское водохранилище "Крым. Реалии"

Территория Чернореченского водохранилища "Крым. Реалии"

Чернореченское водохранилище "Крым. Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, об острой нехватке питьевой воды в оккупированном Крыму рассказал и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. По его словам, Симферопольское водохранилище также "превратилось в лужу". Проблема затронула и такие города, как Судак и Феодосия.