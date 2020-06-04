Крупнейшее водохранилище Крыма оказалось на грани обмеления из-за засухи. Фото
Чернореченское водохранилище, которое снабжает водой временно оккупированный Севастополь, может полностью обмелеть из-за засухи на Крымском полуострове.
Как пишут "Крым. Реалии", гидрологи уже предупредили, что река Черная, питающая это водохранилище, окажется на пороге высыхания уже в июне.
Максимальный объем наполнения Чернореченского – 64,2 миллиона кубических метров воды. Однако из-за небольшого количества осадков осенью 2019 и весной 2020 года в него поступило только 0,267 миллиона кубометров воды.
Оккупационные "власти" Крыма пытаются убедить местное население в том, водохранилище заполнено наполовину и этого запаса Севастополю якобы хватит до конца лета. Но люди говорят, что не верят в такие обещания. Ведь по наблюдениям севастопольцев, сейчас запас воды составляет около 40% от общего объема водохранилища.
При этом высшее пророссийское "руководство" Крыма в лице Сергея Аксенова уже признало, что на полуострове в 2020 году выпало наименьшее количество осадков за последние 150 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, об острой нехватке питьевой воды в оккупированном Крыму рассказал и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. По его словам, Симферопольское водохранилище также "превратилось в лужу". Проблема затронула и такие города, как Судак и Феодосия.