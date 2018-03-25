"Кроют матом": стало известно, как террористам "ДНР" живется без Vodafone

Террористы на временно-оккупированной территории Донецкой области озлобленны из-за отключения Vodafone, в частности, на их главаря Александра Захарченко и "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева (Ташкент).

"Разговаривал сегодня с боевой обезьяной "ДНР" на счет отключенного МТС в Донецке. Даже отмороженные наглухо орки кроют матом хитрож*пых руководителей "дыныры" за МТС", – говорится в блоге Фашика Донецкого, опубликованного на "Обозревателе".

Отмечается, что количество активных пользователей местной мобильной связи уже перевалило за 500 тысяч. А если умножить это на минимальную цену стартового пакета, получается почти 25 млн гривен. Но все осознают, что деньги пойдут в карман главарям оккупационной администрации РФ.

"В итоге боевое мясо "рыныды" озлоблено из-за МТС: мобильная связь как бы и есть, и как бы нету ее. Сами посудите, с раза 20-30 дозвониться куда угодно - это не связь, проще иногда крикнуть. Также у ор*ов есть семьи + те же бабушки с дедушками. Да, они в*тные в основном эти семьи, но из-за отключения МТС и жадности Захарченко-Ташкента и прочих дебилов, многие ват*ны потеряли пенсии и детские от "Хунты", а ездить через блок-посты и восстанавливать это все - нервы и геморрой. Плюс - на время этого всего действа с восстановлением выплат приходится жить на "зряплаты" рядовых "абизян", а этого ну вообще не хватает даже на пожрать всей семье, не то что одеться или обуться", – написал блогер.

Он отметил, что пенсии в оккупации составляют 2904 рублей. Таких денег не хватает. По словам блогера, из-за отсутствия МТС теперь нельзя вызвать экстренные службы.

"Ор*и из числа тех, кто боевое мясо, прекрасно понимают и такую вещь: как только будет приказ ВСУ положить связь в Донецке, то это дело максимум получаса, точки на карте с телевышками известны артиллерии "Хунты", им нужна только отмашка. А когда такая отмашка будет, то на территории оккупированной будет большой пиз*ец и хаос, как среди военных, так и гражданских", – отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", в конце января в Луганской области вновь пропал Vodafone.