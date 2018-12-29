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''Кровоизлеяние и перелом'': на Прикарпатье жестоко избили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА

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В Ивано-Франковске 27 декабря злоумышленник избил председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдана Боровича.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции региона, нападавшим оказался 21-летний уроженец Узбекистана, который умышленно спровоцировал конфликт.

"Около 19:30 на улице Богдана Лепкого 21-летний парень совершил конфликт с двумя пешеходами. Он, будучи навеселе, подбежал к неизвестным ему лицам и начал оскорблять. После этого женщину толкнул в сторону, а мужчине умышленно нанес удар кулаком в лицо. После этого пострадавший упал на землю, а злоумышленник продолжил наносить удары кулаком в голову", – сказано в сообщении.

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Когда парень попытался скрыться с места происшествия, свидетели догнали его и остановили. Нападение произошло возле офиса Всеукраинского Братства ОУН-УПА.

Богдан Борович

Богдан Борович

"Пострадавший – 71-летний председатель Братства и председатель областного провода Конгресса Украинских Националистов. Он доставлен в больницу с диагнозом: ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа", – добавили в ведомстве.

Уроженцу Узбекистана объявили подозрение по ч. 1 ст. 122 УК (Умышленное телесное повреждение средней тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную утрату трудоспособности менее чем на одну треть). Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в центре Киева на украинского певца Михаила Хому напала группа лиц, нанеся ему телесные повреждения. В результате у артиста лопнула барабанная перепонка.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаИвано-Франковск
Теги
полицияУПА
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Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
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Юг Руси
Юг Руси
Молодцы парни!!! Офигенная новость!!!
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