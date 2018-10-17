Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

В сети появились первые фотографии со взрыва в Керченском политехническом колледже. Очевидцы утверждают, что в оккупированном городе не хватило машин скорой помощи для эвакуации всех пострадавших.

Снимки с места ЧП обнародовало местное издание "Керчь FM". На фотографиях видно, что взрыв прогремел на первом этаже здания.

kerch.fm

kerch.fm

kerch.fm

Вокруг здания колледжа столпились очевидцы происшествия, а спасатели и медики проводят эвакуацию пострадавших.

kerch.fm

kerch.fm

Отмечается также, что в связи с нехваткой спецмашин раненных студентов пришлось вывозить на общественном транспорте.

kerch.fm

kerch.fm

Как писал OBOZREVATEL, по предварительным данным, во время взрыва в колледже погибло 10 человек. Еще не менее 50 серьезно пострадали.