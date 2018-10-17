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Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

5.3тЧитать материал на украинском

В сети появились первые фотографии со взрыва в Керченском политехническом колледже. Очевидцы утверждают, что в оккупированном городе не хватило машин скорой помощи для эвакуации всех пострадавших.

Снимки с места ЧП обнародовало местное издание "Керчь FM". На фотографиях видно, что взрыв прогремел на первом этаже здания.

Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

kerch.fm

Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

kerch.fm

Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

kerch.fm

Вокруг здания колледжа столпились очевидцы происшествия, а спасатели и медики проводят эвакуацию пострадавших.

Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

kerch.fm

Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

kerch.fm

Отмечается также, что в связи с нехваткой спецмашин раненных студентов пришлось вывозить на общественном транспорте.

Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

kerch.fm

Кровавый взрыв в Керчи: появились первые фото с места ЧП

kerch.fm

Как писал OBOZREVATEL, по предварительным данным, во время взрыва в колледже погибло 10 человек. Еще не менее 50 серьезно пострадали.

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Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
взрыв
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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