Кровавый теракт в Керчи: появились новые подробности о стрелке

16-летний Владислав Росляков, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже и затем покончивший с собой, с детства конфликтовал с родителями.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, мама Рослякова с малых лет запрещала ему развлекаться, поскольку "это грешно". В школе Росляков не участвовал в самодеятельности, не ходил на кружки и не принимал участия в праздниках. Ходить в кино ему также запрещали.

"Иногда Влад нарушал мамины запреты и пробирался к ребятам тайком. За это неизменно получал нагоняй. Мама Влада была активисткой секты “Свидетелей Иеговы”. Парню ее друзья не нравились, он называл их “какими-то дураками, которые танцуют и поют”. Много времени проводил в школе - тихий, улыбчивый парень. Сначала - замкнутый волчонок, к старшим классам - уже обычный общительный пацан", - сказано в сообщении.

"Влад учился плохо, на тройки. В девятом классе постоянно ходил в библиотеку - там был компьютер, который мама отказывалась купить. Парень зарегался вк, увлекся панком, навешал на себя браслеты - маме это, конечно, не понравилось. В итоге она пришла к классной руководительнице и спросила, что ей делать с сыном. Та посоветовала купить компьютер. Мать купила, но проблем он не решил", - передает Mash.

Владислав Росляков

Напомним, 17 октября 16-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это говорит о том, что "керченский стрелок" мог действовать не один.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети появились первые фото и видео с места кровавой трагедии в Керчи. Также были опубликованы снимки жертв - студентов и преподавателей.