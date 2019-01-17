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Кровавые сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили 10 оккупантов и взорвали грузовик с боеприпасами

4.5тЧитать материал на украинском

В среду, 16 января, украинские военные уничтожили десять оккупантов и ранили еще троих. Кроме того, уничтожен военный грузовик террористов с боеприпасами.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Fаcebook, таким образом ВСУ ответили на провокации российско-оккупационных войск, которые за сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие преступных обстрелов пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро — боевые травмы (акубаротравмы).

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В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь по позициям наших войск из ПТРК в районе поселка Троицкое и из автоматических гранатометов вблизи поселка Южное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Чермалык из гранатометов, стрелкового оружия, из минометов калибра 82 мм — вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка Невельское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Красногоровка.

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Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. После этого в течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Кровавые сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили 10 оккупантов и грузовик с боеприпасами

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января стало известно о том, что украинские военные вывели из строя 7 оккупантов и заставили замолчать террористов на Донбассе.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Дякую. Вітаю. Добре діло зробили, хлопці. Та головне бережіть себе. Вони вашого сморчка з носа не коштують. Втім - продовжувати, таки прийдеться. Отже хай щастить. Слава Україні - Вам слава!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Украинцы убивают украинцев ,русские русских, а черт вылезший из горящей покрышки потирает рога и говорит давайте дураки еще
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Проходил мимо
Проходил мимо
Интересно в эти сводки кто то действительно верит?
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