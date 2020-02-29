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29 февраля • обновлено в 19:32
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Кровавые стычки в горсовете Жмеринки: суд вынес решения по 22 задержанным

1.9т
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В субботу, 29 февраля, Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, устроившим массовую драку в Жмеринском городском совете.

По информации следственного управления ГУ Нацполиции в Винницкой области, 13 задержанных получили 60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования, трое – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 000 гривен, шести из них назначили круглосуточный домашний арест.

"Во время прекращения противоправных действий травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, 6 из них госпитализированы", – сказано в сообщении.

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Суд избрал меру пресечения задержанным, устроившим массовую драку в Жмеринской мэрии

Суд избрал меру пресечения задержанным, устроившим массовую драку в Жмеринской мэрии

ГУ Нацполиции в Винницкой области

Суд избрал меру пресечения задержанным, устроившим массовую драку в Жмеринской мэрии

Суд избрал меру пресечения задержанным, устроившим массовую драку в Жмеринской мэрии

ГУ Нацполиции в Винницкой области

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в городском совете Жмеринки в Винницкой области произошли массовые столкновения между активистами и правоохранителями. Протестующие пытались сорвать очередную сессию горсовета.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Винница
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