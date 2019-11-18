Террористы "Л/ДНР" придумали новый фейк об Украине, распространив выдуманный "тайный план по усмирению Донбасса".

Как сообщил журналист и блогер Денис Казанский, в ОРДЛО через анонимный телеграм-канал запустили новость об "утечке из РНБО".

"В нем перечислялись обычные в таких случаях страшилки – принудительное переселение жителей Донбасса в западную Украину, принудительная украинизация и другие страшные кары", – рассказал он.

По его словам, новость быстро разошлась, и сейчас ее на оккупированном Донбассе обсуждают все, в том числе так называемые министры и депутаты.

"Люди создали параллельную, шизофреническую реальность. Сами придумывают "фашистов", разрабатывают для них коварные планы, а затем эти планы "разрушают" и "разоблачают", – посмеялся Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ угрожающе заявили, что вскоре, помимо Донбасса, война якобы охватит еще несколько регионов Украины.

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