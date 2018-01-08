Кровавое Рождество: в сети показали погибшего бойца АТО

7 января на Рождество Христово в зоне АТО погиб военнослужащий Василий Гринь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер националистического движения "Карпатская Сечь" Тарас Деяк.

Парень погиб от пулевого ранения.

Василий Гринь был родом из села Батрадь Береговского района Закарпатской области. 1 января он отметил свое 21-летие.

Как сообщал "Обозреватель", вечером 7 января террористы на Донбассе не смогли удержаться от провокаций и сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.