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Кровавое Рождество: в сети показали погибшего бойца АТО

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7 января на Рождество Христово в зоне АТО погиб военнослужащий Василий Гринь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер националистического движения "Карпатская Сечь" Тарас Деяк.

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Парень погиб от пулевого ранения.

Василий Гринь был родом из села Батрадь Береговского района Закарпатской области. 1 января он отметил свое 21-летие.

Как сообщал "Обозреватель", вечером 7 января террористы на Донбассе не смогли удержаться от провокаций и сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
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