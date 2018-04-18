Кровавое ДТП в Кривом Роге: всплыли интересные детали о задержанном водителе

67-летний водитель "Мазды", участвовавший в крупной аварии в Кривом Роге, в результате которой погибли 9 человек, серьезно болен.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, пишет ТСН.

Водитель ТСН

"Насколько известно следствию, у мужчины серьезная болезнь. Ему стало плохо. Мы были вынуждены вызвать скорую помощь. И тогда уже было принято решение о его госпитализации. В полиции достаточно доказательств, чтобы точно знать, что за рулем был именно тот человек, которому вручено письменное уведомление о подозрении", - сказала она.

Полиция официально опровергла слухи, что за рулем иномарки был подросток или его девушка.

Мужчину доставят в суд, как только позволят врачи. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Обозреватель", водитель легковушки, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.