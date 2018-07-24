Кровавое ДТП в Харькове: суд вынес новое решение

Cуд оставил подозреваемых в кровавом ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова под стражей.

По данным издания MediaPort, срок действия меры пресечения истекает, потому 24 июля прокуратура выступила с ходатайством о его продлении. Адвокат Дронова Сергей Перепелица просил отпустить подзащитного под домашний арест.

"У меня мама дома 82 года. Некому за ней ухаживать сейчас. Соседи ухаживают. Мне тяжело об этом говорить, но никто меня не слышит, к сожалению", — сказал Дронов.

В свою очередь, защитница Зайцевой Юлия Козырь назвала позицию обвинения необоснованной и незаконной.

"Относительно продления меры пресечения позиция защиты Зайцевой изменилась. И на данный момент мы также возражаем против продолжения срока меры пресечения в виде содержания под стражей. Считаем, что ни один из рисков, о которых сегодня указал прокурор, не доказан, не предоставлено ни одного надлежащего и допустимого доказательства о продолжении существования хотя бы одного риска. Учитывая, что и действующее украинское законодательство, и практика Европейского суда по правам человека состоит в том, что именно на сторону обвинения возложено обязательство доказывания наличия продолжения существования рисков, считаю, что данное ходатайство необоснованно", — заявила на заседании Козырь.

Она добавила, что санкции статьи, которая инкриминируется Зайцевой, не может быть основанием для применения самой строгой меры пресечения. Адвокат сослалась на практику Европейского суда по правам человека.

"Относительно риска "влияния на свидетельства экспертов". Я также считаю, что никаким образом данный риск не подтверждён. На данный момент нет ни одного подтверждения того, что ранее Зайцева влияла на показания других участников процесса, показания потерпевших, свидетелей, таких доказательств прокурором не предоставлено на сегодняшний момент. Кроме того, при рассмотрении данного вопроса, о наличии или отсутствии рисков, прошу также суд учесть, что в течение всего досудебного следствия, судебного рассмотрения, Зайцева признавала свою вину в совершении преступления, искренне раскаивалась, её семья частично возместила ущерб потерпевшим, давала показания следователю, суду, принимала участие в других следственных действиях", — отметила адвокат.

Она сослалась на заболевания Зайцевой, которые ее беспокоят и требуют постоянного надзора врачей.

"Самое главное то, что все вышеуказанные риски нивелируются наличием у Зайцевой заболеваний, симптомы которых постоянно беспокоят её, требуют систематического надзора врачей, регулярных обследований и лечения в условиях стационара. Указанное подтверждается выписками из истории болезни Зайцевой, начиная с 2007 года, когда последняя попала в ДТП, по результатам которого она получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровотечение и другие диагнозы", — заявила Козырь.

Адвокат также уточнила, что Зайцеву наблюдают не только медики в изоляторе, но также специалисты из других больниц, которые посещают ее.

"Данная медицинская документация свидетельствует о том, что состояние Зайцевой, к сожалению, ухудшается. Отсутствие надлежащего медицинского обследования, лечения с помощью медоборудования, высококвалифицированных специалистов, постоянного надзора врачей, необходимых лекарственных средств, могут привести к невозвратимым последствиям для неё. А с учетом постоянных сильных головных болей — вообще носят характер пыток", — добавила защитница.

Она потребовала на основании своих доводов о болезни подозреваемой в ДТП отпустить ее под домашний арест.

"Учитывая состояние здоровья Зайцевой, описанный мной, невозможность получения адекватной медицинской помощи..., последняя должна быть освобождена с избранием для неё менее строгой меры пресечения. Считаю, что адекватной в данном случае мерой пресечения, с учётом резонансности данного дела, является круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля", — резюмировала Козырь.

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

4 апреля Киевский районный суд Харькова продлил Зайцевой и Дронову меру пресечения до 1 июня. 24 апреля в суде дали показания свидетели, сообщившие, что Зайцева ехала точно не на зеленый сигнал светофора.

11 мая были озвучены результаты технической экспертизы машин подозреваемых в ДТП. 17 мая в суде рассказали о результатах исследования видеозаписей, которые доказали нарушение правил со стороны подсудимых. 22 числа эксперты озвучили данные по исследованию автомобилей Зайцевой и Дронова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня Зайцеву заметили на улице, что вызвало скандал в медийном пространстве. Позже стало известно, что подозреваемая оказалась вне стен СИЗО, потому что ее вывозили в клинику.