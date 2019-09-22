Кровавое ДТП с маршруткой под Одессой: задержан виновник

Правоохранители установили, что смертельное ДТП под Одессой, в котором погибли 9 пассажиров маршрутки, произошло по вине водителя фуры.

После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП с маршруткой под Одессой Скриншот из видео

Уточняется, что после аварии в медицинское учреждение госпитализированы четыре пострадавших.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Одесчине маршрутка сообщением "Большая Долина – Одесса", в салоне какой было 11 человек, врезалась в автоцистерну. Восемь пассажиров и водитель маршрутки погибли на месте.

Чтобы достать из салона живых и тела погибших, которые стали жертвами жуткого ДТП под Одессой, пришлось привлечь спасателей, которые разрезали металл маршрутки.

Ранее в сети появилось видео того, как из кабины бензовоза выбирается водитель, который при аварии почти не пострадал.

Также одесские маршрутчики озвучили причину аварию, которую якобы узнали у следствия, – у фуры лопнуло колесо и водителя выбросило на встречную полосу.

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