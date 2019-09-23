Кровавое ДТП с 9 жертвами под Одессой: названа причина

В Одесской области ДТП, в результате которого погибли 9 пассажиров маршрутки, случилось из-за выезда автоцистерны на встречную полосу.

Авария произошла 21 сентября на 12-м км трассы Одесса – Белгород-Днестровский между селами Новая Долина и Прилиманское Овидиопольского района. О причине ЧП 23 сентября сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции Владислав Ткаченко, написал УНИАН.

По его словам, столкновение пассажирского микроавтобуса и автоцистерны случилось именно из-за выезда последней на полосу встречного движения.

Кровавое ДТП с 9 жертвами под Одессой

"Со стороны Одессы в сторону Белгорода-Днестровского двигался автотягач с прицепом, водитель которого выехал на полосу встречного движения..." – объяснил Ткаченко.

В то же время он не смог уточнить, почему так произошло, и добавил, что это – компетенция следствия.

Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина находится на лечении в Одесской областной клинической больницы под круглосуточной охраной и уже 23 сентября должен быть решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В понедельник, 23 сентября, в Одесской области объявили траур.

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