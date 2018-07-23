Кровавое ДТП под Житомиром: стало известно о судьбе владельца маршрутки

Королевский районный суд Житомира отправил под домашний арест Петра Луцика – владельца маршрутки "Киев-Ривне", в которой в ДТП 20 июля погибли 10 человек.

Как сообщили в Королевском районном суде города, именно этот суд избрал мужчине меру пресечения и определил отправить его под домашний арест сроком на 60 суток, передает УНИАН.

Отмечается, что Луцика освободили из-под стражи в зале суда.

В то же время прокуратура настаивала на том, чтобы мужчина содержался под стражей. Его задержали сразу после аварии, а срок содержания под стражей истекал 23 июля.

Кроме того в пресс-служба Житомирской ОГА сообщили, что четверо пострадавших в ДТП остаются в стабильно тяжелом состоянии.

"Четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше – 1 жительницу из Новоград-Волынского уже выписали из больницы, еще 3 пациентов планируем выписать в ближайшие дни. Еще один находится в состоянии средней тяжести. Остаются стабильно тяжелыми 4 пострадавших, среди них 2 детей, которые находятся в реанимационном отделении областной детской больницы", – сообщил начальник управления охраны здоровья Житомирской ОГА Николай Суслик.

Отмечается, что все пострадавшие получают максимальную медицинскую помощь и полностью обеспечены необходимыми препаратами. Тела 8 погибших в автокатастрофе уже забрали родные и близкие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что разбившаяся маршрутка была неисправной.