Кровавое ДТП под Одессой: появились подробности гибели людей

Авария в Одесской области, унесшая жизни четырех человек, произошла из-за выезда водителя Toyota на встречную полосу.

Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП Одесщины Любовь Гордиевская, погибли водитель и пассажир Toyota, а также водитель и пассажир грузовика "Газель".

"Личности погибших уже установлены", – добавила она.

Авария под Одессой

Напомним, что ДТП произошло 30 мая на трассе возле с. Булдынка Лиманского района.

Авария под Одессой

ДТП произошло возле с. Булдынка Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 30 мая в жуткое ДТП попала бригада "Укрэнерго". Внедорожник Mitsubishi, в котором ехали работники компании, лоб в лоб столкнулся с фурой. Погибли четыре пассажира внедорожника.

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