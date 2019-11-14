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14 ноября • обновлено в 09:31
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Кровавое ДТП на Закарпатье: есть жертвы, ранен ребенок. Фото

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В Закарпатской области произошло крупное ДТП, в котором погибли два человека, и пять получили ранения. Среди пострадавших есть малолетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции ГУ НПУ в области, авария случилась на дороге Мукачево-Рогатин вблизи села Медяница Иршавского района

Предварительно установлено, что водитель "Audi", двигаясь в направлении Мукачево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Fiat Scudo".

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Погибшими оказались жители села Дерцен Мукачевского района 41-летний водитель авто "Audi" и его 32-летний пассажир. В салоне авто также находился 25-летний односельчанин погибших. Его доставили в районную больницу.

37-летнего водителя"Fiat Scudo" вместе с тремя пассажирами также госпитализировали. Все пострадавшие – жители Виноградовского.

Полицией решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

ДТП на Закарпатье

ДТП на Закарпатье

ДТП на Закарпатье

ДТП на Закарпатье

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области легковой автомобиль Renault сбил 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в реанимации.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
ДТП пострадал ребенок
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