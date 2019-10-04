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4 октября • обновлено в 20:37
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Кровавая война за независимость продолжается: в ООС раненый

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Террористы "Л/ДНР" в пятницу, 4 октября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Уточняется, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Кроме того, в нарушение Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Replyua.net

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Водяного из направлений Ужовки и Пикузы – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Павлополя из направлений Набережного и Украинского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Новогнатовки из направлений Стылы и Петровского – с автоматических гранатометов;

  • неподалеку Авдеевки по направлению Каштанового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Лебединского по направлению Саханки – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • в районе Богдановки по направлению Петровского – с автоматического гранатомета;

  • дважды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевская – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

  • вблизи Водяного по направлению н.п. Пикузы – с ручного противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Верхнеторецкого по направлению Михайловки – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного – из минометов калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета;

  • в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм;

  • неподалеку Крымского по направлению Голубовского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Мироновского по направлению Санжаровки – со станкового противотанкового гранатомета;

  • дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового – из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 3 октября во время боевых действий наемниками Российской Федерации был убит украинский воин.

В среду, 2 октября, в зоне ООС был ранен один украинский защитник.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины Новости ДНР Новости ЛНР
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Mega Death
Mega Death
Дальше будет веселее. Гражданскую войну перенесут на оставшуюся территорию Украины. Эти ск-оты смоют кровью свои грехи перед Россией!))
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