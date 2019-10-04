Кровавая война за независимость продолжается: в ООС раненый

Террористы "Л/ДНР" в пятницу, 4 октября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
Уточняется, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Replyua.net
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Водяного из направлений Ужовки и Пикузы – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Павлополя из направлений Набережного и Украинского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новогнатовки из направлений Стылы и Петровского – с автоматических гранатометов;
неподалеку Авдеевки по направлению Каштанового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского по направлению Саханки – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Богдановки по направлению Петровского – с автоматического гранатомета;
дважды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевская – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
вблизи Водяного по направлению н.п. Пикузы – с ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Верхнеторецкого по направлению Михайловки – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Карта ООС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного – из минометов калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета;
в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм;
неподалеку Крымского по направлению Голубовского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
дважды вблизи Мироновского по направлению Санжаровки – со станкового противотанкового гранатомета;
дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового – из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 3 октября во время боевых действий наемниками Российской Федерации был убит украинский воин.
В среду, 2 октября, в зоне ООС был ранен один украинский защитник.
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