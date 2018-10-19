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Кровавая трагедия в Керчи: выяснились новые подробности о стрелке

10.2тЧитать материал на украинском

Устроивший бойню в колледже оккупированной Керчи (Крым) Владислав Росляков не имел друзей.

К такому выводу пришли российские следователи, которые прибыли на место трагедии для расследования дела, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Мы подняли сейчас уже все его личные дела из военкомата, со школы, техникума, опросили его окружение, ребят — окружения немного, потому что у него не было друзей", — сообщил сотрудник следственного комитета РФ.

В Керчь также прибыл председатель СК России Александр Бастрыкин.

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"Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении", - отметил он.

Кровавая трагедия в Керчи: выяснились новые подробности о стрелке

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Volodin Dima
Volodin Dima
Лучше пусть проверят, какие он передачи по РусТВ смотрел
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Семеныч Семен
Семеныч Семен
Plotnikov Alex, По визитки.😂😂😂😂😂😂😂
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Dmitrovich Dmitro, и зачем в Харьков ездил
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