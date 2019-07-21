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Кровавая трагедия на Львовщине: авто влетело в остановку с людьми

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В воскресенье, 21 июля, около 6.50 на автодороге Киев – Чоп, в селе Козева Сколевского района (Львовская область), произошло дорожно-транспортное происшествие: авто въехало в остановку и сбило женщину с двумя детьми.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля "Рено Трафик", 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на 42-летнюю женщину и ее дочерей возрастом 12 и 14 лет. После этого авто съехало в кювет и перевернулось, написала пресс-служба полиции Львовской области.

Так, жительницу Сколевского района и двух детей с телесными повреждениями доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла, диагнозы детей уточняются.

ДТП

ДТП

Пресс-служба полиции Львовской области

По данному факту открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, также решается вопрос о задержании водителя в порядке ст.208 УПК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля под Киевом в селе Гуровщина случилась ДТП с маршрутным автобусом из Львова, в результате чего погибли 3 человека. Еще 9 были травмированы. Позже, 19 июля, на территории туристического комплекса "Буковель" произошла ужасная авария. Очевидцы говорят, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но не пострадал.

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Место
Украина Львов
Тег
ДТП
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