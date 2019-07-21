Кровавая трагедия на Львовщине: авто влетело в остановку с людьми

В воскресенье, 21 июля, около 6.50 на автодороге Киев – Чоп, в селе Козева Сколевского района (Львовская область), произошло дорожно-транспортное происшествие: авто въехало в остановку и сбило женщину с двумя детьми.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля "Рено Трафик", 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на 42-летнюю женщину и ее дочерей возрастом 12 и 14 лет. После этого авто съехало в кювет и перевернулось, написала пресс-служба полиции Львовской области.

Так, жительницу Сколевского района и двух детей с телесными повреждениями доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла, диагнозы детей уточняются.

ДТП Пресс-служба полиции Львовской области

По данному факту открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, также решается вопрос о задержании водителя в порядке ст.208 УПК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля под Киевом в селе Гуровщина случилась ДТП с маршрутным автобусом из Львова, в результате чего погибли 3 человека. Еще 9 были травмированы. Позже, 19 июля, на территории туристического комплекса "Буковель" произошла ужасная авария. Очевидцы говорят, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но не пострадал.

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