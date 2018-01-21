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Кровавая стрельба в Одессе: стало известно, можно ли было избежать гибели копа

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Во время кровавой перестрелки в Одессе полицейские не были в бронижилетах, поскольку не было оснований полагать, что преступник Валентин Дорошенко применит оружие.

Об этом заявил один из силовиков "Обозревателю".

"Часть 3 не является тяжкой, в отличие от 4-й. Могли ли предполагать полицейские, что он окажет сопротивление - конечно, могли. Однако оснований считать, что Дорошенко применит оружие, не было. Если бы владели такой информацией, то на проверку/задержание выехали бы совсем другие люди".

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Правоохранитель также обратил внимание на вопрос постоянного ношения оружия и подготовки полицейских.

"Огневой подготовки у личного состава практически нет. Есть только итоговые стрельбы. И это огромная проблема. Срочно нужно принимать меры, иначе жертв будет больше", - рассказал сотрудник органов.

Как сообщал "Обозреватель", выяснились душераздирающие подробности о погибшем в Одессе копе.

Место
УкраинаОдесса
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