Кровавая схватка на Донбассе: ВСУ жестко проучили "Л/ДНР"

Во вторник, 26 марта, российские оккупационные войска 23 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом шесть раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин.

Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В ответ один оккупант был уничтожен и двое ранены.

ИноСМИ

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 17 обстрелов. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь шесть раз.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. ОС надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня", — сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что российские солдаты, которые втихаря воюют на Донбассе, не заслуживают права называться военными.

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