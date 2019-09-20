Украину накрыла волна ДТП с маршрутками

В Украине с 18 по 19 сентября произошло 10 ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате большое количество людей получили травмы.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о кровавых авариях. Так, в Черкасской области, между селами Мошны и Будыще, лоб в лоб столкнулись BMW X-5 и маршрутный автобус "Богдан". Пострадали трое пассажиров внедорожника и семеро пассажиров маршрутки.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель BMW выехал на встречную полосу.

ДТП под Черкассами ГСЧС в Черкасской области

ДТП под Черкассами ГСЧС в Черкасской области

В Одессе водитель ВАЗа на скорости влетел в припаркованный "Богдан". Удар был такой силы, что легковушку в буквальном смысле разорвало. Водитель ВАЗа выжил, при этом получил тяжелые травмы.

Авария в Одессе Думская

В Запорожье водитель тягача Scania при въезде на мост не пропустил маршрутку. В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса.

Необычное ДТП, закончившееся трагедией, произошло на трассе Киев – Одесса возле с. Ксаверовка Киевской области. В припаркованный автобус врезался грузовик "Газель", который загорелся. Обошлось без жертв. Когда же полицейские оформили ДТП и уже собирались уезжать, в этот же автобус на огромной скорости влетел внедорожник (стрелка спидометра авто остановилась на отметке "260 км/час").

"В результате аварии 39-летний житель Одессы, который был за рулем внедорожника погиб на месте происшествия", – сообщали в пресс-службе полиции Киевщины.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина-водитель, сдавая назад, во дворе дома сбила пешехода. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.

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