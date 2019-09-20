Главная Новости
20 сентября • обновлено в 16:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Украину накрыла волна ДТП с маршрутками

832 Читать материал на украинском

В Украине с 18 по 19 сентября произошло 10 ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате большое количество людей получили травмы.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о кровавых авариях. Так, в Черкасской области, между селами Мошны и Будыще, лоб в лоб столкнулись BMW X-5 и маршрутный автобус "Богдан". Пострадали трое пассажиров внедорожника и семеро пассажиров маршрутки.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель BMW выехал на встречную полосу.

ДТП под Черкассами

ДТП под Черкассами

ГСЧС в Черкасской области

ДТП под Черкассами

ДТП под Черкассами

ГСЧС в Черкасской области

Новости
Тысячи погибших и раненых: озвучена угрожающая статистика ДТП в Украине за 8 месяцев

В Одессе водитель ВАЗа на скорости влетел в припаркованный "Богдан". Удар был такой силы, что легковушку в буквальном смысле разорвало. Водитель ВАЗа выжил, при этом получил тяжелые травмы.

Авария в Одессе

Авария в Одессе

Думская

В Запорожье водитель тягача Scania при въезде на мост не пропустил маршрутку. В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса.

Новости
Влетел в троллейбус и загорелся: в Киеве произошло кровавое ДТП

Необычное ДТП, закончившееся трагедией, произошло на трассе Киев – Одесса возле с. Ксаверовка Киевской области. В припаркованный автобус врезался грузовик "Газель", который загорелся. Обошлось без жертв. Когда же полицейские оформили ДТП и уже собирались уезжать, в этот же автобус на огромной скорости влетел внедорожник (стрелка спидометра авто остановилась на отметке "260 км/час").

"В результате аварии 39-летний житель Одессы, который был за рулем внедорожника погиб на месте происшествия", – сообщали в пресс-службе полиции Киевщины.

Новости
На Киевщине подросток-водитель устроил смертельное ДТП
ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина-водитель, сдавая назад, во дворе дома сбила пешехода. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Война на дорогах Криминал
Место
Украина
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины маршрутка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel