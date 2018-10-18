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Кровавая бойня в Керчи: журналист указал на серьезные нестыковки

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Российский журналист нашел как минимум 8 нестыковок в кровавом ЧП, которое произошло в колледже в Керчи, основываясь на показания свидетелей и записи с видеокамер.

"Выжившие свидетели рассказывают про стрельбу очередями. Легальное оружие в РФ очередями не стреляет никогда. Оно запрещено к продаже. Полуавтоматическое оружие стреляет так быстро, что на слух может показаться, что огонь ведется очередями, только в руках профессионала с огромным опытом и огромным настрелом", - пишет на своей странице в Facebook Сергей Асланян.

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Он отметил, что на фотографиях с места преступления отчетливо видны десять коробок с патронами.

"Стоп-кадр с видеокамеры не дает представления о наличии патронташа. На трупе его тоже не видно. В кадре рюкзака на стрелке нет. Через плечо виден какой-то ремень. Возможно, на ремне небольшая сумка, не выходящая за габариты тела? Стрелок ведет очень плотный и результативный огонь без явных боеприпасов, которые неизвестно где, но, скорее всего, не с ним?" - поинтересовался он.

Журналист добавил, что количество не распакованных коробок с патронами удивляет.

"Стрелок настолько неопытен, что идя на дело, не удосужился переложить боеприпасы по карманам, не озаботился подсумками, не взял патронташ и в процессе стрельбы аккуратно вскрывал очередную коробку, аккуратно доставал каждый патрон и аккуратно заряжал в подствольный магазин. Картечные патроны продаются в коробках по 10 штук и лежат неодинаково, а в шахматном порядке (один капсюлем вверх, второй - вниз) и для заряжания каждый патрон надо суметь повернуть правильной стороной. А это требует времени, навыка и четкости исполнения", - отметил он.

"При этом стрелок настолько опытен, что показал невероятную технику результативной стрельбы. На правой руке стрелка перчатка. Если все же преследуется какая-либо практическая цель, то большинство людей надевает две перчатки. Например, когда оружие скользит в руках. Надета по неопытности, для красоты?", - добавил журналист.

По словам Асланяна, времени на освоение, тренировки и приобретение устойчивого навыка не было.

"Или стрелок все это уже давно умел, тайком тренируясь с чужим карабином. Иначе мы потеряли потенциального чемпиона мира по практической стрельбе с запредельным талантом и невероятной предрасположенностью к стрелковому спорту. Ответного огня не было. Об отпоре никто из свидетелей не упоминал. Почему стрелок не израсходовал все боеприпасы и взрывчатые устройства?" - удивился он.

Вопросы вызвало и самоубийство стрелка.

"Из дробовика. Картечным патроном. В голову? Тогда почему голова на месте? В корпус? Не видно выходных отверстий. Пулей? Отдышался, успокоился, хладнокровно перезарядил оружие пулевым патроном и выстрелил в себя?" - добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились подробности о детстве стрелка из Керчи. Бабушка керченского стрелка также сообщила о его странном поведении перед бойней в колледже.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Перекликается со взрывами жилых домов в России в 1999, только еще труп подбросили.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Пули, извлечённые из жертв, раненых или стен, сразу могут сказать о количестве и виде применённого оружия. Самая обычная баллистическая экспертиза ответит на вопрос о количестве стрелков. Если кто-то ещё стрелял из калаша, должны быть автоматные гильзы.
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Семенич Сем
Семенич Сем
хоть кто то из журналистов задумался , о том что произошло . А то прям как рембо всех расстрелял .
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Русский Крымчанин, были показания- от2 до10 человек. Но это дети, обезумевшие в этой обстановке. Узнаем ли правду? В Украине в этом заинтересованы даже больше чем в России, после вчерашнего беснования на рос. тв. Хотя, вряд ли.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Семенич Сем, Согласен. Я еще вчера в другой ветке этим вопросом задался. Выводов нет, но доверия к тому действовал абсолютный одиночка тоже нет.
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