Кровавая бойня в Керчи: родители пошли на крайние меры

В Керчи 22 семьи решили перевести своих детей из политехнического колледжа, в котором погиб 21 человек.

Об этом заявил так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии". Он уточнил, что в городе около 80% учреждений, среди которых школы и детские сады, не отвечают требованиям безопасности.

"Двадцать две семьи захотели перевестись в другие учреждения, никто никого заставлять не будет", - отметил Аксенов.

Он также рассказал, что 47 пострадавших проходят лечение в больницах Крыма и регионах России. По его словам, критическая точка уже миновала. Кроме того, некоторые пострадавшие получат инвалидность.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства. Его нашли мертвым в библиотеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аксенов 22 октября предложил приставить к каждому детскому саду и школе вооруженную охрану, чтобы избежать подобных нападений.