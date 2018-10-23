Кровавая бойня в Керчи: одногруппников Рослякова спасла шутка

Некоторым студентам Керченского политехнического колледжа удалось спастись от бойни благодаря безневинной шутке о портфеле.

Об этом рассказал отец парня, который учился вместе с подозреваемым в массовом убийстве людей Владиславом Росляковым. Мужчина опубликовал пост в соцсети, где детально описал события кровавого 21 октября. Сам же однокурсник керченского стрелка на контакт с журналистами не выходит, передает MK.

Владислав Росляков

По словам Игоря, убийца все тщательно рассчитал. Бойня случилась на большой перемене, когда студенты спешили выйти из колледжа. Одни направлялись в столовую в соседний корпус, другие — в магазин за перекусом.

"Сын всегда старался на этой перемене выйти побыстрее, поскольку позже в вестибюле у входа собиралась толпа детей. Тормозила всех вахтерша — она выпускала детей из здания строго по студенческим билетам, по одному человеку. Думаю, поэтому столько жертв. Это говорит о продуманности преступления", - заявил мужчина.

Керченский политехнический колледж

Игорь отметил, что его сын вышел из здания одним из первых. В вестибюле убийцы еще не было, либо парень его не заметил.

"А вот два его одногруппника, которые шли позади, увидели Рослякова, подошли к нему и поздоровалась. Затем эти парни поспешили во внутренний дворик. Выход в дворик находился на первом этаже напротив буфета, рядом с главным выходом из корпуса. Именно в том месте, по мнению сына, Росляков, скорее всего, заложил один из портфелей со взрывчаткой. В тот дворик побежала почти вся группа моего сына. Ребята решили подшутить над одним из сокурсников, "прикрутили" где-то там его портфель. Хозяин рюкзака пошел "откручивать", остальные побежали за ним прикалываться. Эта шутка их всех спасла. Открутить портфель долго не удавалось, а когда началась стрельба и взрывы, дети убежали. Рюкзак так и остался висеть "прикрученный". Оперативники потом сочли, что в этом портфеле находилась бомба. В него сначала несколько раз выстрелили, а потом подорвали на месте", - рассказал отец одногруппника Рослякова.

Он также добавил, что керченский стрелок до трагедии два дня не появлялся на учебе. Однокурсникам сказал, что захворал, хотя за три года обучения в колледже якобы не болел ни разу.

"Как говорит сын, раньше Росляков никогда не болел, даже занятия не пропускал. Учился на "хорошо" и "отлично", — подчеркнул Игорь.

Владислав Росляков

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате кровавой бойни в Керченском политехническом колледже, которую устроил Владислав Росляков, погиб 21 человек и более 70 получили ранения. Очевидцы утверждают, что в расстреле детей якобы принимали участие еще четверо мужчин — сообщников Рослякова.