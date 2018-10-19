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Кровавая бойня в Керчи: обнародованы фото всех жертв

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Журналисты опубликовали фото всех жертв стрелка Владислава Рослякова, который устроил бойню в колледже Керчи 17 октября.

После опознания стало известно о том, что погибли 20 человек, однако 18 октября скончалась 17-летняя Вика Демчук. Она стала 21 жертвой. Все снимки собрало издание "КП".

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Среди погибших – пятеро преподавателей, остальные – дети.

Кровавая бойня в Керчи: обнародованы фото всех жертв
Кровавая бойня в Керчи: обнародованы фото всех жертв
Кровавая бойня в Керчи: обнародованы фото всех жертв
Кровавая бойня в Керчи: обнародованы фото всех жертв
Кровавая бойня в Керчи: обнародованы фото всех жертв
Кровавая бойня в Керчи: обнародованы фото всех жертв

Напомним, днем 17 октября в здании колледжа сработало взрывное устройство, перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта студент четвертого курса Владислав Росляков был найден мертвым.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до атаки он начал пересматривать видео со стрельбой в различных школах. Мама заинтересовалась, спросила зачем. Влад ответил - просто. Маму ответ удовлетворил. В день Х он дождался, пока она уйдет на работу и только после этого пошел на учебу.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
керченский стрелок
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