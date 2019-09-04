Кровати с балдахинами и столовая с плазмой: как выглядит колония, где будет сидеть Зайцева

Алена Зайцева, которую приговорили к 10 годам лишения свободы после ДТП на улице Сумской в Харькове, будет отбывать заключение не в колонии, а в исправительном учреждении, мало похожем на тюрьму.

Ее отправили в Покровский исправительный центр №79 на территории Днепропетровской области. Камеры здесь представлены в виде комнат, да и в целом центр напоминает комфортабельное общежитие. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

В общих комнатах стоит мягкая мебель. Столовая больше напоминает кафе с плазменными телевизорами. Также здесь есть хорошая кухня для приготовления еды самостоятельно.

Скриншот Колония Зайцевой

Скриншот Колония Зайцевой

Скриншот Колония Зайцевой

Скриншот Колония Зайцевой

Скриншот Колония Зайцевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

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