"Кровь и крики": водитель фуры рассказал о страшном ДТП под Житомиром

Водитель фуры, которая участвовала в страшном ДТП на Житомирщине 20 июля, рассказал, что не сразу оценил ситуацию.

Александр вез груз из Харькова в Тернополь. Он стартовал от АЗС, ехал по "своей", правой, полосе, набирал скорость. Вдруг ощутил сильный удар, пишет "КП в Украине".

Из поврежденной тормозной системы вышел воздух, тормоза заблокировались, и машина остановилась.

"Понял весь ужас случившегося, когда вышел из кабины, увидел врезавшийся в прицеп бус, кровь и услышал крики пострадавших…" - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в ДТП в Житомирской области возле села Глубочица 20 июля погибли двое граждан России, в том числе 8-летний ребенок, и грузин.