Кривош про слухи о постановке теракта: это не спектакль, а перфоманс

Борис Бондарь Расследования 17:10, 23.07.2020 Обновлено: 18:07, 23.07.2020

Террорист Максим Кривош, которому сегодня, 23 июля, суд в Луцке избрал меру пресечения, заявил, что власть не использовала его в своих целях.

Об этом он сообщил в зале заседаний, прокомментировав слухи о том, что его действия были постановочными.

"Если это спектакль, значит, он написан мной. Это не спектакль, это перфоманс. Они называют это терактом, я называю это перфомансом", – заявил Кривош.

Он рассказал, что автобус для захвата выбрал совершенно случайно, а люди преимущественно все время пользовались телефонами.

"План действий был... авторитетов у меня нет", – пояснил террорист.

"Я всех прошу ждать продолжения перформанса "Антисистема", – крикнул Кривош после оглашения приговора в суде.

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