Кривош про слухи о постановке теракта: это не спектакль, а перфоманс
Террорист Максим Кривош, которому сегодня, 23 июля, суд в Луцке избрал меру пресечения, заявил, что власть не использовала его в своих целях.
Об этом он сообщил в зале заседаний, прокомментировав слухи о том, что его действия были постановочными.
"Если это спектакль, значит, он написан мной. Это не спектакль, это перфоманс. Они называют это терактом, я называю это перфомансом", – заявил Кривош.
Он рассказал, что автобус для захвата выбрал совершенно случайно, а люди преимущественно все время пользовались телефонами.
"План действий был... авторитетов у меня нет", – пояснил террорист.
"Я всех прошу ждать продолжения перформанса "Антисистема", – крикнул Кривош после оглашения приговора в суде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Луцка Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобусаБерестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.
Были опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке.
Лишь под вечер террорист выпустил заложников из автобуса.
Также Зеленский рассказал, как договорился с луцким террористом и почему операция затянулась.
Для задержания Кривоша спецназ на БТР применил светошумовые гранаты.
Позже заложники из Луцка рассказали о 13-часовом плене в автобусе.
В суде Кривош заявил, что отпустил заложников только после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь он единственный выполнил его требования.
Суд в Луцке вынес решение взять под стражу на 60 дней террориста Максима Кривоша без возможности внесения залога.