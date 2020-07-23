Кривош про слухи о постановке теракта: это не спектакль, а перфоманс

Кривош опроверг слухи о постановке теракта в Луцке.

Террорист Максим Кривош, которому сегодня, 23 июля, суд в Луцке избрал меру пресечения, заявил, что власть не использовала его в своих целях.

Об этом он сообщил в зале заседаний, прокомментировав слухи о том, что его действия были постановочными.

"Если это спектакль, значит, он написан мной. Это не спектакль, это перфоманс. Они называют это терактом, я называю это перфомансом" – заявил Кривош.

Он рассказал, что автобус для захвата выбрал совершенно случайно, а люди преимущественно все время пользовались телефонами.

"План действий был... авторитетов у меня нет", – пояснил террорист.

"Я всех прошу ждать продолжения перформанса "Антисистема", – крикнул Кривош после оглашения приговора в суде.

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