Предупреждение. Эта статья покажет всю криворукость и воровитость так называемых "властей" дынырийского халифата и возможно выпишет кому-то из видных коллаборантов путевку на подвал.

Итак, начнем. Статья об автобусах, а точнее об автобусах большой вмещаемости, которые Минск поставлял в Донецк с 2004 года.

Если кто не в курсе, то с 2004 года в Донецке стартовала программа обновления городского транспорта и разгрузки пассажиропотоков, в городе на заводе собирали комплектующие детали для автомобилей марки МАЗ. Если не ошибаюсь, сначала собрали 50 штук новых автобусов, а уже в 2010 году цифра увеличилась и превратилась в 65.

МАЗ-ы - это вместительные автобусы, в них легко могут уехать от 80 человек в обычном авто и от 130 до 170 в так называемой гармошке. Преимуществом вышеназванного авто является большая маневренность и неприхотливый дизельный двигатель производства Беларуси [правда, более новые модели автобусов уже комплектовались немецкими двигателями].

Одним словом, биндеры издевались как могли : перед Евро 2012 городскими властями было закуплено еще 50 различных автобусов марки МАЗ, а по состоянию на 2014 год в Донецке были собраны еще порядка 100 автобусов вышеназванной марки. Вообще в планы городских властей входила замена всех маршрутных такси на автобусы большой вместимости[ущемлять так ущемлять,йопт] Не переключайтесь, дальше будет интереснее).

Ну, а потом рф начала войну на Донбассе и с 2014 года начался тотальный звездец автотранспортной системе Донецка.

Все началось с того, что власть захватили голодные вооруженные макаки, которые решили объединить два абсолютно разных предприятия : Донгорпастранс и Донэлектротранс, мол так легче управлять и т д.

По моим данным, по состоянию на конец 2014 года, всего от обстрелов пострадали лишь 5 автобусов марки МАЗ. Еще 20 авто находились в состоянии ремонта и ожидали поставки запчастей. Правда, макаки были беспощадны к железным коням : к 20 авто, состоявшим на ремонте, сначала добавились еще 40 МАЗ-ов, потом еще 10.

В итоге, руководство дынырийцами вылилось для жителей города в проблемы с автотранспортом : весь Донецк обслуживали целых 18 автобусов марки МАЗ, а остальные, порядка 70 единиц + 8 сборочных корпусов, ожидавших поставку деталей, тупо остановили свою работу. Причина остановки была проста - биндеры все украли[ а кто ж еще ]

Ой, брешу. Вспоминаем первое правило роспропагандиста : все, что ты украл, называй словом -асвабадил-. Одним словом, асвабаждение прошло на славу, макаки украли тупо все, что поставил официальный Минск : запчасти, новые и б/у + корпуса автобусов + все, что можно было сдать на металлолом или перепродать. Ущерб от асвабаждения, по самым оптимистичным оценкам, исчислялся от 400 тыс долларов по ценам 2014 года

Вот здесь, можно посмотреть на то, что осталось по улице Югославской, 36 А , тут же собирались автобусы

Также автобусы марки МАЗ по улице Травневой находились и на пересечении ул Баумана 86 А, которые обслуживали Буденновский и Пролетарский районы. Самое интересное то, что если посмотреть на снимок экрана, то не видно ни автобусов, ни техники фирмы Альтком[видимо солдаты НАТО и тут успели]

Итого что? Город, который успешно принял Евро-2012 имеет аж 18 автобусов большой вместимости, которые ездят. Где остальные автобусы? Ща расскажу, не переключайтесь

Остальные, требующие ремонта автобусы, макаки дыныры используют в качестве доноров запчастей. Все ! Илону Маску только не говорите шо так тоже можно. Пожалуйста.

Точнее не совсем так. Оставшиеся автобусы, которые не ездят, использовались и как доноры запчастей, и как средство заработка : или снял с одного автобуса и поставил запчасть на другой, или снял деталь с нерабочего авто, а бабло себе в карман [ последнее делали только американцы, дынырийцы не такие, ага ]

Короче, вы поняли всю гениальность задумки дынырийских типа властей : часть автобусов продали, часть угнали, часть катается еле-еле, а часть стоят в качестве доноров и напоминают скелеты, ибо снято фактически все, включая стекла, сиденья, ручки и т д.

Кто же поспособствовал тому, что автотранспорт Донецка в жопе находится ? И ответ есть - это захарченко[уже в аду], мартынов, он же дикштейн[ скоро собирается в ад], кулемзин [ у него горящая путевка в пекло], козаков[вроде к моторыле на прием записался] и ташкент дынырийский [ эту суку даже из ада выгнали ]. Именно вышеназванные персонажи вывели из "бюджета" дыныры 25 миллиардов фублей, хотя на эти деньги можно было спокойно купить абсолютно новый автопарк для дыныры. Но ведь они же не пришли к власти, чтобы сделать народу хорошо, правда, ватка ? Ну, пораспинались чуток, быдлу понравилось и ... И все. Быдло, обычные жители города и вата так и остались с голым задом, а вот вышеназванные товарисчи стали мультимиллионерами. Выкуси и завидуй, Хунта

Эпилог. По ситуации на сейчас, на конец 2019 года, нужно еще на вчера восстановить 40 автобусов марки МАЗ для дыныры. Правда, есть проблема, ибо нужно минимум 40 двигателей, 40 комплектов колес с запасными шинами+коробки передач и т д. А это стоит денег, причем вобще немалых. За новый автобус я вообще молчу

Одним словом, после эпохи "народных менеджеров" Донецк и пассажирский транспорт Донецка в жопе: денег на новые автобусы нет, на запуск или ремонт старых тоже денег нет, запчастей нет, мозгов тоже нет. По самым минимальным подсчетам, чтобы поднять автопарк Донецка, нужно 5 млн баксов еще вчера, а чтобы закрыть вопрос с транспортом на несколько лет еще 5.

Эпилог. Ватка, умножай 10 млн баксов на 65 и скажи удобным беларусским автобусам пока-пока, ибо пока при власти макаки, будет только хуже[ я б вобще рекомендовал вложиться в велосипеды, ато скоро подорожают]. Конец

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