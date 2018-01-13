Криворукий "шедевр": россияне смонтировали видео с ударом по боевикам

Министерство обороны России опубликовало смонтированное видео, на котором якобы авиация наносит удар по боевикам ИГИЛ, которые, по утверждению россиян, ответственны за обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии.

В частности, на шестой секунде ролика люди подбегают к микроавтобусу, потом внезапно исчезают, после чего происходит взрыв. Исходя из этого, часть видео была удалена.

Кроме того, изменение расположения автомобиля в правом верхнем углу также происходит на шестой секунде.

Как писал "Обозреватель", 14 ноября минобороны России опубликовало в соцсетях материалы, которые подавались как "неоспоримое подтверждение обеспечения США прикрытия боеспособных отрядов" ИГИЛ. Военное ведомство датировало снимки 9 ноября и утверждало, что они сделаны в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.

Эксперты Bellingcat быстро выяснили, что в качестве улик были продемонстрированы скриншоты из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator.