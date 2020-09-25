Кривонос рассказал, как заставить Россию вернуть Крым и Донбасс без войны

Украина не сможет отвоевывать силовыми методами возвращение контроля над оккупированными Россией Крымом и Донбассом. Впрочем, есть другие способы заставить агрессора оставить эти территории.

Такое мнение озвучил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в эфире телеканала "Дом". По его словам, для этого нашему государству необходимо еще больше заручиться поддержкой международных партнеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы четко понимаем, что решать проблему (деоккупации Крыма. – Ред.) силовым методом Украина не может на этом этапе. Потому что есть проблемы – во-первых, это война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", – отметил Кривонос.

Он отметил, что в этом аспекте все упирается в материально-технический и человеческий потенциал, а также в риск довольно больших потерь. Поэтому задача номер один, убежден заместитель секретаря СНБО, – это продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами в вопросе наращивания санкций против Российской Федерации.

"Выводить Россию на такой уровень, что вопрос будет стоять так: либо они отдадут Крым, либо останутся без штанов, условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны обороноспособность, которая даст возможность в случае необходимости действовать силовыми методами", – объяснил стратегию освобождения оккупированных территорий Кривонос.

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