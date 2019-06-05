"Крестился князь Владимир!" Подруга Путина нашла новое оправдание оккупации Крыма

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что считает Крым одной из опор России, поскольку там принял крещение киевский князь Владимир Великий.

Наглое искажение исторических фактов в пользу страны-агрессора она использовала в своей речи во время выступления, посвященного пятилетию аннексии Крыма. Фрагмент ее спича показал в своем видеоблоге украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Валентина Матвиенко Скриншот видео

"Крым по праву можно назвать одним из духовных центров России. Как известно, здесь по преданию князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий", – высказалась соратница президента России Владимира Путина.

Цимбалюк с сарказмом воспринял слова Матвиенко и напомнил ей, что Владимир Великий не имел абсолютно никакого отношения к современной России, захватившей чужую территорию.

"Наверное, правильно говорить не духовные святыни, а духовные скрепы. С Владимиром все понятно – единственное, забыла Валентина Ивановна сказать, что князь-то он киевский", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Матвиенко заявила, что страна-агрессор настроена на возвращение к добрососедским отношениям с Украиной. Более того, она призвала Киев начать все "с чистого листа".

Ранее она случайно призналась во вторжении России на Донбасс. Так, Матвиенко отметила, что создание поместной православной церкви в Украине выльется в гражданскую войну. По мнению Цимбалюка, таким образом она разрушила миф о том, что в Украине якобы уже пятый год идет "гражданская война".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся