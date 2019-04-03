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"Кремлевское д*рьмо в головах": жалобы "ДНРовцев" на украинские выборы рассмешили сеть

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В "ДНР" пожаловались на то, что граждане самопровозглашенной "республики" не могли проголосовать на выборах президента Украины-2019. Возмущения террористов высмеяли в сети.

Так, на одном из пропагандистских ресурсов наводятся слова "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никоноровой, которая, комментируя избирательный процесс в стране, заявила, что Украина "всевозможными способами углубляет разрыв с Донбассом".

Журналист и блогер Денис Казанский на странице в Twitter отметил: "Люди, которые объявили себя независимой "республикой", возмущены, что теперь не могут голосовать на выборах президента чужого, по их мнению, государства, которое они сами называют "страной 404" и которое, по их мнению, является марионеткой США".

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"Кремлевское д*рьмо в головах": жалобы "ДНРовцев" на украинские выборы рассмешили сеть

twitter.com/den_kazansky

"Кремлевское д*рьмо в головах": жалобы "ДНРовцев" на украинские выборы рассмешили сеть

twitter.com/den_kazansky

"У этого явления есть название – шизофрения, раздвоение личности", "Как у них только укладывается: Украины больше нет, а президент есть", "Там в головах не мозги, а каша из якутского навоза и кремлевского д*рьма", – пишут в комментариях.

"Кремлевское д*рьмо в головах": жалобы "ДНРовцев" на украинские выборы рассмешили сеть
"Кремлевское д*рьмо в головах": жалобы "ДНРовцев" на украинские выборы рассмешили сеть
"Кремлевское д*рьмо в головах": жалобы "ДНРовцев" на украинские выборы рассмешили сеть

Иллюстрация

Иллюстрация

06237.com.ua

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаНовости ДНРДНРНовости Донбасса
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Так а каким боком «нарот даунбаса» к Украине? У вас свои «кумиры».
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de lik
de lik
Когда мозги заплыли салом- поздно лечить голову, нужна новая:хахлы отрезали Крым от воды, электричества и долго ныли, что хахлов ни за что не любят, а теперь отрезали Донбасс и стонут, что их там тоже не ждут; все таки удивительные животные
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
de lik, --Кацапизм в твоей голове лечится только пулей .
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
""У этого явления есть название – шизофрения, раздвоение личности", - Также и Украина :голосовать не даёт, но почему-то считает эти территории своими, дебелизм.
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