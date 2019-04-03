"Кремлевское д*рьмо в головах": жалобы "ДНРовцев" на украинские выборы рассмешили сеть

В "ДНР" пожаловались на то, что граждане самопровозглашенной "республики" не могли проголосовать на выборах президента Украины-2019. Возмущения террористов высмеяли в сети.

Так, на одном из пропагандистских ресурсов наводятся слова "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никоноровой, которая, комментируя избирательный процесс в стране, заявила, что Украина "всевозможными способами углубляет разрыв с Донбассом".

Журналист и блогер Денис Казанский на странице в Twitter отметил: "Люди, которые объявили себя независимой "республикой", возмущены, что теперь не могут голосовать на выборах президента чужого, по их мнению, государства, которое они сами называют "страной 404" и которое, по их мнению, является марионеткой США".

twitter.com/den_kazansky

twitter.com/den_kazansky

"У этого явления есть название – шизофрения, раздвоение личности", "Как у них только укладывается: Украины больше нет, а президент есть", "Там в головах не мозги, а каша из якутского навоза и кремлевского д*рьма", – пишут в комментариях.

Люди, которые объявили себя независимой республикой, возмущены, что теперь не могут голосовать на выборах президента чужого по их мнению государства, которое они сами называют "страной 404" и которое по их мнению является марионеткой США. Ааааааааааа https://t.co/Rc2dojseOs — Денис Казанський (@den_kazansky) 3 квітня 2019 р.

Иллюстрация 06237.com.ua

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