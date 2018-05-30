Кремль завуалированно намекнул, зачем убили Бабченко

Российский Telegram-канал "Незыгарь", который считается "сливным бачком" Кремля озвучил причину убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве 29 мая.

Так, на канале спустян несколько часов после убийства появился перепост сообщения из другого канала Larkin.

В частности, в сообщении цинично указывается, что Бабченко "столько раз объявлял себя сакральной жертвой и мишенью, что его наконец услышали".

"Удобная сакральная жертва, но нельзя не отметить, что такое решение слишком банально и бесхитростно. Могли бы ведь кого поинтереснее вальнуть. Хотя чего ждать от Украины - в Киеве любят простые решения", - говорится в сообщении.

При этом сам "сливной бачок" Кремля комментируя сообщение от Larkin пишет, что "причиной убийства могло быть все, что угодно".

"Но сам по себе "сакральный смысл" убийства оппозиционного журналиста в Киеве "должен как бы прочитываться с первого раза" каждым", - написал "Незыгарь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее криминалист заметилподозрительный нюанс в убийстве Бабченко.