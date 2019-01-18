''Кремль выиграл войну'': Портников разгромил депутата Госдумы за инициативу по Крыму

Депутат Госдумы России от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что обсуждал с сирийским диктатором Башаром Асадом возможность "наладить пассажиропоток между Севастополем и Тартусом для обмена туристами".

Такие заявления политика свидетельствуют неосведомленности российских депутатов, пишет публицист и журналист Виталий Портников в колонке на "Радио Свобода".

Он отметил, что желание депутата отправлять жителей Крыма в страну, в которой в течение многих лет идут боевые действия, выглядит довольно безумным.

"Можно, конечно, было бы написать, что российская пропаганда не имеет границ. Но, похоже, границ не имеет безразличие российских власть предержащих к своим соотечественникам. Им, получается, все равно, с какой "горячей точкой" "обмениваться туристами", – лишь бы считалось, что Кремль выиграл очередную войну и сохранил у власти очередного диктатора", — написал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне главарь террористов "ДНР" разразился заявлением о новом объединении Руси, которое якобы началось с аннексии РФ Крыма.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!