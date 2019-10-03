"Кремль ведет игру": Тука уличил Путина в манипуляции "формулой Штайнмайера"

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти прислушиваются к ультимативной форме общения, которую практикует Кремль.
Одним из доказательств этого служит факт "принятия формулы Штайнмайера", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL. "Это как раз и было условием России", – напомнил Тука.
Комментируя условие участия России в нормандском саммите, озвученное Кремлем – разведение сил в Петровском и Золотом, - экс-замминистра заметил: "Россия привыкла разговаривать языком ультиматумов. К моему глубокому сожалению, я вижу, что украинские новые власти прислушиваются к такой форме общения".
Кремль играет в игру, Украина прислушивается к его ультиматумам
В контексте последних заявлений главаря "ДНР", он сказал: "Сейчас началась вторая серия: они начали разыгрывать плохих мальчиков с Донбасса, которые заявляют: "нет, мы не согласны". Но это все игра".
Отвечая на вопрос, чем может закончится эта "игра", он спрогнозировал: "Я надеюсь, что те акции массового протеста, которые уже начали происходить, остановят этот процесс, и не дадут втянуть Украину в этот очень опасный, с моей точки зрения, сценарий".
Напомним, ранее помощник президента России Владислав Сурков назвал последнее условие участия России в нормандском саммите: разведение войск в двух населенных пунктах на линии разграничения: Петровском и Золотом.
Как писал OBOZREVATEL:
В среду, 2 октября в украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"
1 октября в стране также прошли масштабные митинги.
РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".
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