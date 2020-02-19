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19 февраля • обновлено в 13:57
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Кремль в военном угаре: Машовец пояснил наращивание сил РФ у границ Украины

2.3т
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Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец заявил, что наращивание боеготовности российской группировки у границы с Украиной является следствием "военного угара" Кремля.

Россия усиливает свое военное присутствие на всех направлениях, но "большое наступление может последовать, а может и не последовать. Это решение высшего военно-политического руководства РФ", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя заявление представителя ГУР о существенном увеличении военного потенциала России у границ Украины.

По словам эксперта, Кремль наращивает военный потенциал и в аннексированном Крыму, и на оккупированных территориях Донбасса, "и в Арктике, и на северо-западном направлении, и на юго-западном". Но чтобы сделать вывод о подготовке к масштабному наступлению, необходимо иметь информацию о том, "какой состав группировки, чем она вооружена, как сосредоточена, какими запасами обладает". "Тогда можно сделать вывод, для каких действий она предназначена и как ее можно использовать", – пояснил Машовец.

Владимир Путин

Владимир Путин

В то же время он подчеркнул, что усиление российской армии нельзя считать способом психологического давления на Украину. "Представьте себе в масштабах страны стоимость наращивания боеготовности, обновления наступательных вооружений и прочего. Просто для того чтобы играть на нервах?" – спросил он.

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Как писал OBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил о том, что вооруженные формирования Российской Федерации за последнее время втрое увеличили свой военный потенциал у украинских границ. Он отметил, что, по расчетам украинской разведки, до 2022-2023 года ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины даже без проведения мобилизации.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Эксклюзив
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на Юго-Севере усиливает группировку... теперь все понятно... )
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1
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филя филя
филя филя
тут ваши же эксперты говорят что хоть из каспия Россия может расхреначить Украину но не делает этого. и тут же другой говорит про военный угар)) идиотизм сферический вакууме)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Подождите, мы же уже шестой год наступает, а вы доблестно нас крошите. Как это, только наращиваем??)
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