Вчера состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске. По системе видеосвязи – карантин никто не отменял, да и ехать в Минск желающих сейчас по разным причинам не густо. Если коротко подвести итоги – Украине и ОБСЕ удалось провести свою повестку в подгруппе по безопасности. Гуманитарная и политическая подгруппа уперлись в требование Кремля к Верховной Раде. Москва в ответ на свои "хотелки" была легко и непринужденно отправлена в пеший эротический тур. Грызлов настолько разозлился, что выключил видеосвязь. С криком "А так можно было?!" его примеру последовал Дейнего из Луганска.

По сути. Из хорошего для Украины нужно отметить три момента.

Первый – включение в группу "представителей ОРДЛО" проукраинских вынужденных переселенцев Дениса Казанского и Сергея Гармаша было действительно гениальным ходом. Они не просто легко и аргументировано перекрывают визги кремлевских марионеток с оккупированных территорий, хотя это очень важно с точки зрения дипломатии. Мы еще и получаем профессиональную информацию про ход переговоров. Не через месяц в интервью важного человека, а в соцсетях в тот же день.

Второе – никакой "зрады" не происходит, Кравчук на удивление жестко отстаивает там позицию Киева.

Третье – в безпековой подгруппе украинская делегация вместе с ОБСЕ смогла добиться продолжения режима полного прекращения огня и согласовать 19 участков по гуманитарному разминированию.

Москва пыталась решить две задачи, но по обоим направлениям ничего не добилось. Ключевым вопросом в гуманитарной и политической подгруппе стало требование Кремля изменить постановление Верховной Рады Украины о проведении выборов на всей территории Украины кроме оккупированных территорий. Там – только после деоккупации и восстановлении украинского контроля над границей. Москва требует убрать этот пункт. Не пойму, они серьезно хотят 25 октября провести украинские выборы в ОРДЛО? Под дулами автоматов боевиков, без украинских СМИ, свободы, нацполиции и гарантий безопасности? И чтобы Украина и ОБСЕ признали результаты? Бред и "несбыча мечт". Кравчук сказал, что ТКГ не может вмешиваться в работу ВР и давать какие-либо оценки органам власти. Но обращение он написал, депутаты рассмотрят.

В рамках этого спора соседи попытались настаивать, что РФ не сторона конфликта, а посредник на переговорах. Их подняли на смех просто потому, что в качестве посредника Россию в ТКГ никто не приглашал. В конце Москва попробовала с помощью маленькой хитрости решить уже свои вопросы и договориться о приезде украинской делегации и ОБСЕ в Минск для прямых переговоров без видеосвязи. Видимо, им сейчас очень нужно любыми способами легитимизировать в глазах мирового сообщества действующую еще пока власть Лукашенко в Беларуси. Но хитрость была настолько примитивной, что ее даже не стали разоблачать. Все понимающе улыбнулись и сослались на карантин. В общем, Украина выиграла очередной раунд на дипломатии, но боротьба триває. С другой стороны, полностью сев проиграв переговорный процесс, Кремль может перейти к эскалации на фронте. Других аргументов у него не остается…