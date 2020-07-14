Кремль уличил момент для давления на Зеленского, – Пономарев

Ситуацию падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского Кремль использует для давления на Киев в вопросе Донбасса.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский оппозиционер Илья Пономарев. "Сейчас Россия очень хочет надавить на Украину. Она точно так же, как все украинское общество, особенно политический класс, смотрит на публикуемые рейтинги президента, и понимает, что сейчас тот момент, когда можно давить на Зеленского", – заметил политик.

По его мнению, президенту Украины накануне местных выборов особенно необходим прогресс по Донбассу. "Соответственно, они поднимают ставки и выдвигают новые условия, создают нервозную атмосферу", – сказал Пономарев.

В то же время он заверил, что "республики – только повод для торговли. России нужна вся Украина, им нужно давить на всю страну целиком и договариваться со страной целиком, держать свое влияние на Киев, а не на Донецк".

"Чем выше ставки, тем более гибким и послушным, с их точки зрения, должно быть украинское руководство", – пояснил оппозиционер.

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