Кремль стремится к переговорам с Украиной по Крыму - Тымчук

Кремль устраивает провокации с блокировкой украинских портов в Азовском море для того, чтобы усадить Киев за стол переговоров по возобновлению водоснабжения оккупированного Крыма, где из-за нехватки пресной води может возникнуть экологическая катастрофа.

Об этом на своей странице в Facebook пишет координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

Также по его словам данная "многоходовочка", основанная на шантаже Киева для решения стратегических вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности черноморской военной базы РФ - оккупированного Крыма.

"Логика проста. Блокирование портов прогнозируемо повлечет многомиллионные убытки для украинской экономики и потерю тысяч рабочих мест в Запорожской и Донецкой областях (как работа портов, рыбаки, так и все сектора, которые завязаны на морской экспорт-импорт). Усложнение и удорожание логистики, и, как следствие, удар по конкурентоспособности украинского бизнеса – важный для РФ фактор для дестабилизации ситуации в регионе. С последующим выходом на Киев – "во всем виновата нынешняя украинская власть", - пишет Тымчук.

Параллельно, указывает он, наблюдается раскручивание Москвой карты "украинской террористической угрозы" для Крыма, и попытки дестабилизации ситуации в Херсонской области.

"Зачем это нужно Путину? Наиболее очевидный ответ – под любым предлогом усадить Киев за стол переговоров и попытаться выбить из него возобновление водоснабжения Крыма. Для оккупантов – это очень большая проблема. Мы в очередной раз стоим на пороге массированного давления со стороны Кремля по всем направлениям – политическому и военному, экономическому, "гуманитарному", с использованием всех средств российских спецслужб – от агентуры в регионах и украинском политикуме, до проплаченных "друзей России" в международных организациях. Агрессия россиян в Азовском море – далеко не первая подлая попытка РФ всадить нож в спину Украине. Боюсь, и не последняя", - добавил Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска. В Госпогранслужбе тогда также заявили, что суда не задерживали, а лишь осмотрели.