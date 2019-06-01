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Кремль решил ликвидировать главарей "Л/ДНР" - генерал

1.6тЧитать материал на украинском

Заявление террористических "министерств госбезопасности" "ДНР" и "ЛНР" о якобы готовящемся покушении на их главарей силами украинских ДРГ – попытка решить сразу несколько задач.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, одна из задач состоит в очередной смене "власти" в этих "республиках".

"Как только назначили Пасечника и Пушилина, я говорил, что их ждет та же судьба, что и Захарченко и Плотницкого. Путинский режим максимально использует определенных марионеток, а потом, чтобы снять с себя ответственность за якобы их личную деятельность, они решают эти вопросы таким образом – физически ликвидируют", - заметил он.

Денис Пушилин, Леонид Пасечник

Денис Пушилин, Леонид Пасечник

VistaNews.ru

Генерал обратил внимание на тот факт, что информационные вбросы являются обычной практикой в условиях гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. При этом, как правило, такие "сигналы" вбрасываются "перед какими-то очередными мероприятиями российских спецслужб".

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"В данном случае я не исключаю, что путинский режим преследует цель устранения очередных главарей "Л/ДНР", - подчеркнул Богдан.

Таким образом, планируется решить сразу несколько задач: не только ликвидации Пасечника и Пушилина, но и дискредитации Украины в глазах мирового сообщества и граждан России, - предположил генерал.

Он признал: "война есть война", и обе стороны предпринимают определенные действия. Но в том, что украинская сторона не пойдет на такой шаг, как физическая ликвидация главарей "ДНР" и "ЛНР", Богдан абсолютно убежден.

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Он также обратил внимание на время, которое было выбрано для подобного информационного вброса – период переформатирования власти, когда, как думают в Кремле, в Украине имеет место "фаза неорганизованности, недостаточной управляемости и недостаточного реагирования на подобные события".

Тем не менее, генерал убежден: "Несмотря на все эти кульбиты украинская сторона реагирует достаточно активно, своевременно и прицельно".

Как писал OBOZREVATEL:

  • По информации координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата Украины ("Народный фронт") Дмитрия Тымчука, "в "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" продолжаются масштабные мероприятия по поиску неких мифических 3-х украинских ДРГ, "подготовленных инструкторами США" и якобы заброшенных на территории "ДНР" и "ЛНР" с целью "ликвидации высшего руководства".

  • Ранее лидеры террористических "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник посетили Москву, где встретились с новым кремлевским куратором оккупированных территорий Донбасса Михаилом Бабичем.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал назначение экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича на должность куратора "Л/ДНР".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Василий БогданЛеонид ПасечникДенис Пушилин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
если бы за каждый вброс начисляли бонусы ОБОЗ был в тройке лидеров вместе с ТСН и ЦЕНЗОР.
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