Кремль продолжает войну: Горбулин рассказал, как сорвалась победа на Донбассе

Украина могла освободить Донбасс еще летом 2014 года.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал советник президента Украины, академик Владимир Горбулин. Однако после 25 августа 2014 года началось прямое военное вторжение РФ, и война затянулась.

"Освободить Донбасс мы могли до 25 августа 2014 года. Я знаю, какие были варианты. Фактически оставалась неделя от силы, если бы не случилось прямое военное вторжение", – заявил он.

Говоря о 2014 годе, Горбулин имеет ввиду открытый переход украинской границы российскими войсками и трагедию Иловайского котла, где погибли сотни украинских бойцов. Бои под Иловайском стали одним из переломных моментов войны на Донбассе, когда Вооруженные силы Украины потеряли инициативу и перешли от атаки к обороне.

Также академик добавил, что сейчас Кремль продолжает снабжать террористов "ЛДНР" средствами ведения войны, отправляя очередные "гумконвои".

"На Донбассе два "армейских" корпуса – 32 тысячи хорошо вооруженных и хорошо подготовленных человек", – подчеркнул советник президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Горбулин рассказал, почему широкомасштабной войны Украины с Россией не будет.

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